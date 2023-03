Mattarella “La ricerca spaziale un esempio di cooperazione tra Stati”

"Questo centro ha un'attività importante di ricezione dati, elaborazione, osservazione del territorio, un'attività di formazione importante ed è anche la dimostrazione di come si collabora per assicurare al'umanità orizzonti più ampi, senza conflitti". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visitando il centro spaziale "Luigi Broglio" a Malindi, in Kenya. sat/gtr (Fonte video: Quirinale)