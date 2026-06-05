Home Video News Economia Imu 2026, in scadenza la prima rata d’acconto Video NewsEconomiaFocus EconomiaPillole Imu 2026, in scadenza la prima rata d’acconto 5 Giugno 2026 NAPOLI (ITALPRESS) - Entro il 16 giugno va pagata la rata d'acconto per l'Imu 2026. Ne parla l'economista Gianni Lepre. fsc/gtr ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE esteri All’Onu l’Italia celebra gli 80 anni della Repubblica Pillole Mulè “Giuseppe Sinopoli ha portato l’Italia alla gloria del mondo” Agroalimentare Protocollo Regione Puglia-GDF sull’agricoltura, Decaro “Sosteniamo l’economia” Lombardia Milano, Sala “Criminalità giovanile in forte crescita, repressione non basta” Pillole Scherma, Santarelli “Squadra giovane, obiettivo alzare l’asticella”