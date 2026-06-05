Chiadò “Oro spadiste a Parigi una responsabilità, lavoriamo per la riconferma”

ROMA (ITALPRESS) - L'oro olimpico nella spada femminile a squadre arrivato a Parigi "è una bella responsabilità sotto tutti i punti di vista. Meglio arrivarci con questa responsabilità, ma si lavora per confermarsi". Così il ct della squadra italiana di spada femminile, Dario Chiadò, a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri della Nazionali Olimpiche e Paralimpiche della scherma azzurra in Trentino presso la Fiera di Roma. "Abbiamo due test importantissimi alle porte, l'Europeo e il Mondiale - ha aggiunto -. Si lavora per trovare il giusto feeling e ripetersi, che è sempre più difficile della prima volta". mec/gm/gtr