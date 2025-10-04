Mattarella “La lotta alla mafia è una lotta per la democrazia, la memoria di Falcone e Borsellino ispira ogni cittadino”

Sergio Mattarella, President of the Italian Republic attend the meeting with the Italian Women's National Team, semi-finalists of EURO 2025, at the Quirinale, Hall of Flags on July 24, 2025 in Rome, Italy.

ROMA (ITALPRESS) – “La lotta alla mafia e alle diverse forme di criminalità organizzata è lotta per la democrazia, per consentire alla società di operare e vivere liberamente, senza l’oppressione di poteri occulti condizionanti lo sviluppo. Il Maxiprocesso di Palermo costituisce una tappa fondamentale nella storia della giustizia italiana e della lotta alla criminalità organizzata. Il contributo di Falcone e Borsellino fu determinante, con l’opera instancabile di magistrati e forze dell’ordine, per dimostrare l’esistenza di Cosa Nostra come organizzazione unitaria, dotata di una propria struttura gerarchica e aberranti canoni. Il coraggio e l’abnegazione di quanti resero possibile tale risultato sono un’indelebile testimonianza di fedeltà ai valori costituzionali. La memoria del loro esempio è motivo di ispirazione per ogni cittadino”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, in occasione dell’incontro “Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo: giustizia è democrazia”.

– Foto Quirinale –

(ITALPRESS).

