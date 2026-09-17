Mattarella “La difesa deve fondarsi su strumenti militari avanzati”

ROMA (ITALPRESS) - "Viviamo una fase storica di particolare criticità, imprevista fino a qualche anno addietro, segnata dall'aggravarsi di conflittualità che sempre più frequentemente producono conflitti dolorosi con vittime innocenti e con devastazioni. Speriamo che sia una fase che si concluda al più presto". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al poligono militare di Monte Romano, in provincia di Viterbo. "La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito di risorse a livello nazionale, che sia interoperabile con i nostri alleati e partner, in un quadro europeo che consenta sinergie, economie di scala e migliori capacità". (fonte video: ufficio stampa Quirinale) col4/gsl