Mattarella “La democrazia è sostanza, interlocuzione non è un inciampo

ROMA (ITALPRESS) - "Il nostro ordinamento è qualcosa di più di un insieme di norme e di forme. La democrazia è sostanza. Si invera in uno sviluppo sociale dove libertà, uguaglianza, equità rappresentano l’obiettivo e lo spirito di iniziativa è incoraggiato da istituzioni non invasive e da poteri non accentrati. L’interlocuzione non è un inciampo, un fastidio, un rito: è l’esplicarsi della democrazia di un Paese, della vita di una comunità non di sudditi ma di cittadini consapevoli". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all'assemblea di Confesercenti. ads/col (Fonte video: Quirinale)