ROMA (ITALPRESS) – “La sua presenza a Roma è l’occasione per ribadire e riaffermare la grande amicizia che lega Polonia e Italia, l’amicizia che lega i nostri popoli, un antico e consolidato legame” che “poi si è ulteriormente consolidato attraverso il comune impegno nell’Unione Europea e nell’Alleanza Atlantica e che trova anche una grande collaborazione di carattere politico ed economico”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando il presidente della Repubblica di Polonia Karol Nawrocki al Quirinale.

“Naturalmente la sua presenza qui a Roma è l’occasione anche, come certamente avrà fatto con la presidente del Consiglio, di registrare e esprimere il desiderio di intensificare la collaborazione che vi è tra i nostri Paesi: abbiamo un’attività economica per tanti aspetti comune, integrata, con grandi collaborazioni, abbiamo sempre margini per incrementarla ulteriormente”, ha concluso.

