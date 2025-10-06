Mattarella incontra il presidente della Repubblica di Lituania

ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, in visita ufficiale, il Presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda. Lo rende noto il Quirinale. Era presente all'incontro il Vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. col4/mca3 (Fonte Video: Quirinale)