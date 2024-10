Mattarella in visita a Unhcr “Lavoro degli italiani porta prestigio”

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - “L'apprezzamento per quello che fa l’UNHCR è elevatissimo e per quanto mi riguarda è assolutamente pieno ed è anche un piacere incontrare e salutare tutti coloro che operano qui in questo questo segmento fondamentale delle Nazioni Unite”. Così Sergio Mattarella, in occasione della sua visita all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati a Ginevra. pc/gsl (Fonte video: Quirinale)