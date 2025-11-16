Mattarella “Il multilateralismo non è burocrazia”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - "Il Diritto internazionale umanitario, argine alla disumanità della guerra, è messo in discussione dai fatti. Ma nessuna "circostanza eccezionale" può giustificare l'ingiustificabile: i bombardamenti nelle aree abitate, l'uso cinico della fame contro le popolazioni, la violenza sessuale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Bundestag, nel suo intervento alla cerimonia della "Giornata del lutto nazionale", a 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. "La caduta della distinzione tra civili e combattenti colpisce al cuore lo stesso principio di umanità - prosegue il capo dello Stato -. È l'applicazione sistematica della ignobile pratica della rappresaglia contro gli innocenti. Colpisce l'ordine internazionale, basato sul principio del rispetto tra i popoli e del riconoscimento dell'orrore della guerra, oggi aggravata dal continuo irrompere di nuove armi". Per Mattarella "il multilateralismo non è burocrazia, come, invece, asseriscono i prepotenti: è l'utensile che raffredda le divergenze e ne consente la soluzione pacifica; è il linguaggio della comune responsabilità". sat/mca2 Fonte video: Quirinale