ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto, nel pomeriggio di ieri, al Quirinale, il presidente della Fondazione “Meeting per l’amicizia fra i popoli” Bernhard Scholz, accompagnato dal consigliere e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini e dal direttore della Fondazione Meeting, Emmanuele Forlani.

«Siamo profondamente grati al presidente Mattarella per averci ricevuto al Quirinale e per la sua vicinanza al Meeting», ha dichiarato il presidente del Meeting Bernhard Scholz. «Abbiamo avuto l’occasione di raccontargli l’esito dell’edizione dello scorso anno e di presentargli i contenuti della prossima edizione».

La 45ma edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli si terrà in Fiera a Rimini da martedì 20 a domenica 25 agosto.

-foto ufficio stampa Meeting di Rimini –

(ITALPRESS)

