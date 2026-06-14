Mattarella “Gli Artiglieri sono i custodi di una nobile tradizione che unisce le generazioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Invio il più cordiale saluto ai partecipanti riuniti a Gorizia, in occasione del XXXII Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, custode di una nobile tradizione che unisce idealmente le generazioni in servizio e in congedo. A centodieci anni dall’ingresso nella città, dove il 9 agosto 1916 sventolò il Tricolore grazie al determinante contributo dell’artiglieria, rinnoviamo i sentimenti patriottici che consentirono, con il Trattato di Rapallo, il suo passaggio alla sovranità italiana. Oggi – nell’ottantesimo anniversario della Repubblica – la città è significativo nodo nella trama che unisce i destini dei popoli d’Europa. Esprimo l’apprezzamento della Repubblica al Sodalizio per la meritoria opera di coesione e memoria che garantisce continuità di esperienze e valori attraverso le generazioni di artiglieri che si succedono al servizio del Paese. Nel rendere deferente omaggio al Labaro dell’Associazione, testimone e memoria del valore della specialità, rivolgo un commosso pensiero ai caduti dell’Arma nell’adempimento del dovere. A tutti i convenuti formulo i migliori auspici per una piena riuscita della manifestazione”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato questo messaggio al Presidente dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, Generale di Brigata Pierluigi Genta.

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