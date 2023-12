Mattarella “Dalla Repubblica riconoscenza per le Forze Armate”

ROMA (ITALPRESS) - "L'attività e l'impegno nelle missioni all'estero nelle zone di crisi e per la pace nel mondo sono un modo ampio e articolato di collaborare alla comunità internazionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dei collegamenti in videoconferenza con i contingenti militari italiani all'estero presso la sede del Covi. "In questo momento in cui le condizioni di tensioni nel mondo sono allarmanti questo impegno è ancora di più un contributo prezioso che l'Italia fornisce sulla scena mondiale con la professionalità, le competenze e il senso di umanità che contraddistingue le nostre forze armate e che ci fa apprezzare ovunque", ha proseguito il capo dello Stato, che ha ribadito "la riconoscenza della Repubblica alle Forze armate". sat/gtr (Fonte video: Quirinale)