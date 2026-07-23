Mattarella compie 85 anni, Meloni lo chiama: espressa profonda riconoscenza per il costante impegno al servizio della Nazione

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato oggi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per porgergli, a titolo personale e a nome dell’intero Governo, i più sinceri auguri in occasione del suo compleanno. Nel corso del colloquio, la premier ha espresso al capo dello Stato profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della Nazione.

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