Ilaria Salis condannata per il licenziamento di due ex collaboratori, risarcimento da 300 mila euro

MILANO (ITALPRESS) – L’europarlamentare di Avs Ilaria Salis è stata condannata dal Tribunale del Lavoro di Milano a risarcire poco più di 300mila euro a favore di due suoi ex collaboratori ai quali, nel 2025, aveva comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa.
-Foto IPA Agency-
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