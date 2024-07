Mattarella “Atti contro libera informazione sono eversivi”

ROMA (ITALPRESS) - “Si vanno infittendo, negli ultimi tempi, contestazioni, intimidazioni, se non aggressioni, nei confronti di giornalisti, che si trovano a documentare fatti. Ma l’informazione è esattamente questo. Documentazione dell’esistente, senza obbligo di sconti. Luce gettata su fatti sin lì trascurati. Raccolta di sensibilità e denunce della pubblica opinione. Canale di partecipazione e appello alle istituzioni. Per citare ancora una volta Tocqueville, ‘democrazia è il potere di un popolo informato’. Ecco perché ogni atto rivolto contro la libera informazione, ogni sua riduzione a fake news, è un atto eversivo rivolto contro la Repubblica”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare al Quirinale. sat/gtr (Fonte video: Quirinale)