Mattarella atterrato all’aeroporto di Praga, al via visita in Repubblica Ceca

PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato all'aeroporto di Praga per la visita ufficiale nella Repubblica Ceca ( 9 e 10 aprile). Il Capo dello Stato è accompagnato dal Vice Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. tvi/mca1 (Fonte video: Quirinale)