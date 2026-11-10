Mattarella alla presentazione del Rapporto Svimez 2026

ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla presentazione del Rapporto Svimez 2026 – L’economia e la società del Mezzogiorno “Il valore della coesione”, nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. La cerimonia si è svolta in occasione degli ottant’anni della fondazione dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno – Svimez. sat/azn (Fonte video: Quirinale)