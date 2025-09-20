Mattarella ai 130 anni del Tempio della Chiesa Metodista di Roma

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia in occasione dei 130 anni dall’inaugurazione del Tempio della Chiesa metodista di Roma. "Desidero ringraziare molto per l'accoglienza e formulare gli auguri per i 130 anni dall'edificazione del Tempio della Chiesa metodista di Roma. - ha detto il capo dello Stato - E soprattutto ringraziarvi per il contributo significativo e prezioso che arrecate alla vita della nostra Repubblica" abr/mca2 Fonte video: Quirinale