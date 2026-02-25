NAPOLI (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Castel Capuano a Napoli dove si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’anno formativo 2026 della Scuola Superiore della Magistratura. Ad accogliere il capo dello Stato, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

IL VIDEO

-Foto ufficio stampa Quirinale-

(ITALPRESS).