NAPOLI (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Castel Capuano a Napoli dove si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’anno formativo 2026 della Scuola Superiore della Magistratura. Ad accogliere il capo dello Stato, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
IL VIDEO
-Foto ufficio stampa Quirinale-
(ITALPRESS).
