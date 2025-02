ROMA (ITALPRESS) – A margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Università per stranieri di Perugia, il direttore del Corriere dell’Umbria e delle testate del Gruppo Corriere, Sergio Casagrande, e l’amministratore del Gruppo Corriere, Marco Corridori, hanno incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per ringraziare nuovamente il capo dello Stato per il suo messaggio Inviato e pubblicato dal Corriere dell’Umbria per celebrare, nel 2023, i quarant’anni della testata. Casagrande ha consegnato al presidente una copia del Corriere dell’Umbria uscito oggi in edizione speciale per celebrare il ritorno del capo dello Stato in Umbria con il tricolore nella testata del giornale. Il direttore ha anche consegnato, a nome dei giornalisti del Gruppo Corriere e a nome dell’azienda editrice, una targa ricordo al presidente contenente la riproduzione in metallo della prima pagina del Corriere Dell’Umbria del 12 giugno 2023 che ospitò il messaggio di auguri di Sergio Mattarella. Casagrande, dopo aver sottolineato il valore delle parole espresse in quella occasione dal presidente nei confronti del Corriere dell’Umbria e della stampa locale in generale, ha illustrato al presidente la campagna avviata recentemente dal giornale umbro a favore delle edicole.

“Una battaglia – ha detto Casagrande – che stiamo portando avanti per sensibilizzare le istituzioni verso il problema che vede una continua inesorabile emorragia delle edicole. Una campagna – ha aggiunto – che stiamo facendo non per tutelare gli interessi della carta stampata, ma per ricordare l’importanza culturale e sociale delle edicole, spesso ultimi punti di aggregazione e di fonte di informazione diretta di tanti piccoli borghi e medie e piccole città”. Da parte sua, il presidente Mattarella ha commentato: “Per quanto riguarda le edicole, la vostra è una battaglia importante e di valore. Avete ragione nel porre l’attenzione sul valore di queste realtà, purtroppo troppo spesso trascurata. Le edicole hanno davvero una grande importanza per tante e molte nostre comunità”. Il capo dello Stato ha ringraziato il direttore Casagrande e l’amministratore Corridori per l’omaggio ricevuto e ha chiesto di estendere i suoi ringraziamenti a tutti i giornalisti e ai dipendenti e alla proprietà del gruppo Corriere, unendoli ai complimenti per i traguardi raggiunti e agli auguri per nuovi e futuri successi.

