Matrimoni e lune di miele spingono il turismo

ROMA (ITALPRESS) - L’Italia consolida il proprio prestigio internazionale nel settore dei matrimoni e dei viaggi di nozze, confermandosi la meta più desiderata dalle coppie di tutto il mondo. Sono oltre 15 mila i matrimoni di coppie straniere che hanno scelto il Bel Paese per sposarsi, registrando un incremento dell'11%, secondo quanto rileva l'Enit. Il Paese continua ad affascinare per la varietà dei paesaggi, la ricchezza culturale, la qualità dell’accoglienza e l’immagine unica del Made in Italy. Aumentano non solo i viaggi di nozze, ma anche i matrimoni celebrati da coppie straniere. Si parla di quasi un milione di persone coinvolte che hanno generato 4 milioni di pernottamenti e un aumento del numero degli ospiti. L'indotto sfiora il miliardo di euro, rispetto ai 500 milioni del 2018, distribuiti su una filiera ampia e qualificata che coinvolge hotel di lusso, ristoratori, wedding planner, fotografi e numerosi altri professionisti. Il Centro Italia rimane l’area più scelta, ma cresce in modo evidente l’interesse verso il Sud e le Isole, con la Sicilia che si conferma tra le destinazioni più ricercate. Il fenomeno favorisce la diffusione del turismo anche lontano dalle grandi città, promuovendo borghi, dimore storiche e location immerse nella natura. Aumentano i matrimoni concepiti come eventi complessi e spettacolari, mentre gli arrivi dai mercati lontani, dal Canada al Giappone e dall’India al Sud-Est asiatico, testimoniano un interesse in costante crescita. sat/azn