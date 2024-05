MILANO (ITALPRESS) – Arriva la terza acquisizione nel giro di un mese per Maticmind, che consente così all’azienda di acquisire la maggioranza di Recrytera. Grazie a un sistema innovativo brevettato per la digitalizzazione dei concorsi pubblici, Recrytera ha gestito oltre 3 milioni di candidati in presenza, favorendo il turnover nella Pubblica Amministrazione attraverso processi di reclutamento efficienti, equi e sicuri.

Un’eccellenza italiana che entra a far parte del gruppo Maticmind che, così, potrà incrementare il focus sulla Pubblica Amministrazione: già oggi, difatti, tra gli oltre 1.000 clienti gestiti, il 50% è rappresentato da realtà pubbliche di cui la maggioranza nella PA. Quest’acquisizione aprirà anche nuovi scenari per il futuro: sono in fase di sviluppo applicazioni e processi innovativi legati al mondo del recruitment per accelerare l’espansione nei mercati esteri, in linea con il processo d’internazionalizzazione che Maticmind sta portando avanti. “In meno di un mese siamo stati protagonisti di tre acquisizioni. Vogliamo continuare a crescere e queste operazioni ne sono una testimonianza. Rappresentiamo un gruppo solido e affermato in Italia, ora vogliamo ottenere simili risultati anche all’estero”, dichiara Carmine Saladino, presidente Maticmind.

(ITALPRESS).

