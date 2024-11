RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Le città di Matera (Italia) e Tetouan (Marocco) sono state proclamate Capitali mediterranee della Cultura e del Dialogo per il 2026, un riconoscimento che celebra “il ricco patrimonio culturale delle città e la loro visione comune del Mediterraneo”, ha annunciato l’Unione per il Mediterraneo (UpM) a Barcelona.

Secondo quanto riporta l’agenzia MAP, questo riconoscimento, assegnato dall’UpM e dalla Fondazione Anna Lindh, consentirà alle città di ospitare durante tutto l’anno una serie di attività culturali che coinvolgeranno le comunità locali e promuoveranno partenariati in tutta la regione del Mediterraneo.

Le due città condividono un patrimonio storico e tradizioni profonde, e questo riconoscimento dimostra il loro impegno nel promuovere il dialogo e la comprensione reciproca in tutta la regione, sottolinea l’UpM in una nota.

Il segretario generale dell’UpM, Nasser Kamel, ha sottolineato “il potere della cultura in un’epoca di divisioni e conflitti tragici e il suo potenziale per costruire ponti promuovendo il dialogo essenziale”.

La capitale designata della sponda Nord del Mediterraneo e la capitale situata sulla sponda Sud saranno invitate a collaborare, evidenziando le loro comuni identità euromediterranee e le loro specificità locali.

I 43 Stati membri dell’Unione per il Mediterraneo hanno lanciato l’iniziativa “Capitali mediterranee della cultura e del dialogo” durante il loro 7° Forum regionale nel novembre 2022, per promuovere ulteriormente la diversità e l’identità condivisa della regione euro-mediterranea e contribuire a una migliore reciproca comprensione dei suoi popoli.

