MILANO (ITALPRESS) – L’algebra alla base di giochi e rompicapo classici come il Cubo di Rubik. Punti e segmenti protagonisti delle più famose creazioni di design e computer graphic. I misteri e le insidie celati nella realizzazione delle cartine geografiche. Curiosità che si potranno scoprire e approfondire incontrando chi con i numeri ci lavora ogni giorno, in una giornata che proporrà anche gare di calcoli e geometria, iniziative di orientamento e due conferenze divulgative.

L’appuntamento è per giovedì 27 aprile, quando l’Università di Milano-Bicocca, in occasione delle celebrazioni del 25ennale dell’Ateneo, aprirà le porte agli studenti delle scuole superiori – e non solo – per un viaggio nella “Matematica oltre i banchi”, come si intitola la giornata organizzata dal dipartimento di Matematica e Applicazioni, per mostrare aspetti non scolastici di questa affascinante disciplina. Una disciplina che a Milano-Bicocca attira sempre più studenti, se il corso di laurea triennale in Matematica ha più che triplicato il numero di matricole negli ultimi cinque anni (63 iscritti al primo anno del corso nell’anno accademico 2018-2019, 219 nel 2022-2023).

Un ricco programma di iniziative sarà offerto ai partecipanti. Tutte gratuite: basta registrarsi compilando il form disponibile qui. Dopo la gara a squadre del mattino (unico evento su invito), dalle 13 alle 15 nei corridoi del piano terra dell’Edificio U6 Agorà, tra l’Aula Magna e l’aula 06, sarà il momento degli “Assaggi di matematica”, sette stand che offriranno anteprime ed esperienze di matematica universitaria, tramite giochi, problemi e curiosità. Ci sarà anche un punto di orientamento, gestito da studenti e docenti dei corsi triennale e magistrale di Matematica, pronti a illustrare agli ospiti l’offerta formativa promossa da Milano-Bicocca. Infine dalle 15 alle 17, in aula 6, si svolgeranno due conferenze «per avere un’idea di cosa fanno davvero i matematici»: “Il girasole di Fibonacci”, tenuta da Marco Abate, professore di Geometria all’Università di Pisa, e “Percolazione in due dimensioni: Fuga dal labirinto infinito”, a cura di Alessandra Caraceni, ricercatrice di Matematica alla Scuola Normale Superiore di Pisa.

