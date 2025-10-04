ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti è approdato al terzo turno del “Rolex Shanghai Masters”, il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina. Il tennista azzurro, numero 9 del mondo e ottavo favorito del seeding, dopo il bye del primo turno, ha superato nel suo match d’esordio in Cina l’argentino Francisco Comesana, 62 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-0.

Musetti ha dimostrato, quindi, di aver superato i problemi fisici che lo avevano costretto al ritiro nel corso dei quarti di finale del torneo di Pechino contro lo statunitense Learner Tien. Problemi, invece, per il rivale sudamericano nel corso del secondo set. Ai sedicesimi di finale il toscano affronterà il vincitore della sfida fra l’italo-argentino Luciano Darderi e il cinese Yunchaokete Bu.

WTA PECHINO, ERRANI/PAOLINI IN FINALE

Sara Errani e Jasmine Paolini sono approdate alla finale del doppio del “China Open”, il penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 8.963.700 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino. Le azzurre, già qualificate per le Wta Finals di Riyadh, hanno sconfitto in semifinale la tennista di Taiwan Su-Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko per 6-4 6-0. In finale la emiliano-romagnola e la toscana, campionesse in carica a Pechino, si giocheranno il titolo contro il duo composto dalla giapponese Miyu Kasto e dall’ungherese Fanny Stollar, approdate all’ultimo atto dopo il forfait in semifinale di Priscilla Hone e Karolina Muchova per un problema al piede della ceca.

In questo 2025 Errani e Paolini, numero 5 a pari merito nel ranking di specialità, hanno vinto tre titoli, mettendo in bacheca i trofei dei “1000” di Doha (cemento), Roma (terra) e quello del Roland Garros (primo Slam vinto in coppia), e sono state finaliste nel “500” sull’erba di Berlino e semifinaliste agli Us Open. Complessivamente sono 8 i trofei (compresa la medaglia d’oro olimpica) conquistati insieme dalla 38enne di Massa Lombarda e dalla 29enne di Bagni di Lucca.

