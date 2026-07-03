Mastella “Ho un tumore. La mia paura è di morire da solo, ma credo nel potere della preghiera”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho un tumore. Ho capito di avercelo da un bel po’ di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. Quando l’ho saputo mi è mancato il fiato”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in un’intervista al Corriere della Sera, dopo che ieri nella basilica della Madonna delle Grazie, in occasione delle celebrazioni per la festa patronale, ha annunciato di essere malato. “Non ho paura. Ma credo nel potere della preghiera. Per questo ho chiesto a tutti di pregare per me”, ricorda. “Una paura ce l’ho. Ho paura di morire da solo. I ricordi non bastano. E prego anche perché questo non accada”, conclude Mastella.

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