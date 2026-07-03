Mastella “Ho un tumore. La mia paura è di morire da solo, ma credo nel potere della preghiera”

IPA64102524 - Napoli - Napoli 30-07-2021Bagno Elena . Le aziende di Cna .Campania Nord riunite a Napoli per l'assemblea elettiva che confermer.. Giuseppe Oliviero alla presidenza; Clemente Mastella, sindaco di Benevento, Carlo Marino, sindaco di Caserta, seguire gli interventi di Giuseppe Oliviero presidente CNA .Campania Nord e vice presidente Nazionale CNA, Piero De Luca, parlamentare e membro della segreteria Nazionale PD, Fulvio Buonavitacola, vice presidente della Regione .Campania e conclude il presidente della Camera Roberto Fico, nella foto Clemente Mastella Sindaco di Benevento .(Newfotosud Alessandro Garofalo)

ROMA (ITALPRESS) – “Ho un tumore. Ho capito di avercelo da un bel po’ di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. Quando l’ho saputo mi è mancato il fiato”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in un’intervista al Corriere della Sera, dopo che ieri nella basilica della Madonna delle Grazie, in occasione delle celebrazioni per la festa patronale, ha annunciato di essere malato. “Non ho paura. Ma credo nel potere della preghiera. Per questo ho chiesto a tutti di pregare per me”, ricorda. “Una paura ce l’ho. Ho paura di morire da solo. I ricordi non bastano. E prego anche perché questo non accada”, conclude Mastella.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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