Massimo Gambino nuovo Questore di Torino “Ho trovato un bell’ambiente”

TORINO (ITALPRESS) - "E' il mio primo giorno qui a Torino, ho trovato un bell'ambiente con i colleghi, piano piano comincerò a conoscere la città, devo ancora ambientarmi. Ovviamente ci sono gli aspetti di ordine pubblico, ma anche di prevenzione generale legata ai reati di strada". Sono queste le prime parole del nuovo questore di Torino Massimo Gambino, che succede al predecessore Paolo Sirna, nella conferenza stampa di presentazione questa mattina nella sede di corso Vinzaglio. "Dialogheremo con chi vuole dialogare, saremo intransigenti con chi vuole commettere reati, su questo non cambia nulla con chi mi ha preceduto". xn3/pc/mca1