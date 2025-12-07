Un nuovo attacco su larga scala è stato condotto dalla Russia contro la città di Kremenchuk, nell’Ucraina centrale. Nella notte, secondo quanto riferiscono fonti locali, missili ipersonici Kinzhal sono stati lanciati verso la città, insieme a decine di droni russi. Il sindaco di Kremenchuk ha riferito che in alcune zone della città si sono verificate interruzioni nella fornitura di elettricità, acqua e riscaldamento. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere in luoghi sicuri e ad astenersi dal condividere foto o video delle conseguenze. L’aeronautica militare ha emesso avvisi di incursione aerea in tutto il Paese. Secondo alcune fonti la Russia ha utilizzato più di 650 droni e 51 missili durante la notte, con i droni che hanno preso di mira località in tutto il Paese, comprese le regioni occidentali a centinaia di chilometri dal fronte. Le sirene di allarme sono suonate anche in alcune zone della Polonia orientale, vicino al confine ucraino. Non ci sono al momento notizie di vittime né è chiara l’entità dei danni denunciati dal sindaco.

