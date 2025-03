Maserati incontra il design di Giorgetti

MODENA (ITALPRESS) – Maserati svela i primi passi di una nuova collaborazione con lo storico brand di design Giorgetti, in occasione della Milano Design Week 2025, la kermesse internazionale dedicata al design, che attira ogni anno a Milano un pubblico estremamente cosmopolita e variegato.

Dall’unione di questi due simboli del Made in Italy, connubio perfetto di eleganza senza tempo e innovazione tecnologica, sono nate una collezione di interior design e un’auto speciale a esemplare unico, realizzata grazie al programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Questa partnership tutta italiana è frutto di una condivisione di valori: la meticolosa cura per i dettagli, la ricerca della perfezione e il desiderio di offrire esperienze uniche.

Entrambe le aziende incarnano il concetto italiano di “bellezza e maestria artigianale” e attraggono a sé un pubblico raffinato e sofisticato, che esige una qualità senza compromessi. Insieme, i due alfieri del Made in Italy hanno deciso di inaugurare un dialogo in una ricerca di vicendevole ispirazione, aprendo la strada a sfide e percorsi creativi inediti.

“Forte dei suoi 110 anni di storia, Maserati è da sempre sinonimo di lusso italiano, proprio come Giorgetti. Questa partnership ci rende estremamente orgogliosi: è un raffinato esempio di eleganza ed eccellenza, infuse in ogni dettaglio di design e in ogni soluzione tecnologica. La collaborazione con Giorgetti si inserisce perfettamente nella nostra visione di diventare veri e propri custodi del “Made in Italy”, creando legami ed emozioni e raccontando le nostre storie di innovazione, tradizione, qualità ed esclusività, che uniscono i nostri marchi”, ha spiegato Santo Ficili, CEO di Maserati.

“Questa collaborazione rappresenta l’espressione autentica delle identità di Giorgetti e Maserati, due marchi che condividono valori profondi e una visione comune. E’ un esempio di come si possa rafforzare il proprio DNA attraverso il confronto, la ricerca e la sperimentazione. Per un brand con 127 anni di storia, questo è un segnale di straordinaria vitalità e desiderio di innovare, mantenendo sempre il proprio ruolo di riferimento nel settore,” commenta Giovanni del Vecchio, CEO di Giorgetti.

La collezione di interior design Giorgetti Maserati Edition, rappresenta un viaggio tra mito e natura, dove il Tridente di Nettuno, l’iconico simbolo di Maserati, ispira nuovi oggetti di design Giorgetti. Una collezione che rende omaggio all’armonia del mare e alla potenza dei venti, elementi che da sempre guidano le creazioni della casa del Tridente. Proprio come diversi modelli Maserati traggono ispirazione da venti potenti, come il SUV Grecale, la collezione si immerge nel fascino del mondo sottomarino, evocando il mistero delle sirene e il dinamismo delle onde. Dalle profondità marine ai cieli sconfinati, la narrazione prende forma attraverso nomi evocativi ispirati a leggendarie ninfe acquatiche, creature di bellezza e forza straordinarie.

La speciale vettura one-off Maserati Giorgetti Edition è un connubio di innovazione e raffinatezza, che riflette la sperimentazione e la costante ricerca del Tridente. E’ una Grecale Folgore a esemplare unico, espressione della produzione 100% elettrica del marchio modenese, nata nel segno del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Celebra l’eleganza, la tradizione italiana e la passione per i dettagli, ed è una sublime espressione di alta sartorialità, declinata su quattro ruote.

Gli esterni del SUV presentano un colore della carrozzeria personalizzato, mentre gli esclusivi interni sono stati concepiti per rendere omaggio alla sensazione di avvolgente comfort, di “interior home feeling” di Giorgetti, con alcuni dei raffinati tessuti e lussuosi materiali in pelle utilizzati nella collezione di interior design.

Progettate congiuntamente dai team creativi di Giancarlo Bosio, Direttore Creativo Giorgetti, e Klaus Busse, Head of Design Maserati, la collezione di interior design Giorgetti Maserati Edition e la Maserati Grecale Giorgetti Edition si distinguono per un design unico, che trae ispirazione dal dinamismo e dal movimento.

La collezione di interior design Giorgetti e la Maserati a esemplare unico saranno svelate il 7 aprile prossimo in anteprima mondiale a una ristretta platea di ospiti, rispettivamente presso lo showroom milanese Giorgetti nella prestigiosa via della Spiga e presso lo showroom Maserati nell’elegante quartiere Magenta di Milano, mentre dall’8 aprile saranno liberamente visibili a tutti gli appassionati di design e di auto presenti alla Milano Design Week.

