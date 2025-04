Maserati e Giorgetti presentano una Grecale Fuoriserie one-off

MODENA (ITALPRESS) – Maserati e Giorgetti, icone del Made in Italy, sono orgogliose di presentare in occasione della Milano Design Week 2025 due opere nate dal perfetto connubio di eleganza senza tempo e innovazione tecnologica: una collezione di interior design e una Grecale one-off del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

Questa partnership tutta italiana è frutto di una condivisione di valori: la meticolosa cura per i dettagli, la ricerca della perfezione e il desiderio di offrire esperienze uniche. Entrambe le aziende incarnano il concetto italiano di “bellezza e maestria artigianale” e attraggono a sè un pubblico raffinato e sofisticato, che esige una qualità senza compromessi. Insieme, i due alfieri del Made in Italy hanno deciso di inaugurare un dialogo che apre la strada a sfide e percorsi creativi inediti, alla giocosa ricerca di vicendevole ispirazione.

“In Maserati abbiamo sempre avuto a cuore il legame con il mondo dell’interior design. Sia le nostre auto sia i mobili Giorgetti vanno oltre il concetto di pura funzionalità: mirano a suscitare emozioni indelebili, a creare esperienze capaci di travalicare la finitezza del presente. Proprio come Fuoriserie, il nostro programma di personalizzazione ideato per creare esperienze e capolavori straordinari. Per creare la nostra Maserati Grecale Giorgetti Edition ci siamo lasciati ispirare dal carattere e dalla maestria artigianale di Giorgetti. E’ nata così un’auto one-off a esemplare unico, esempio sublime di innovazione e raffinatezza, che riflette la costante capacità di sperimentazione del Tridente e l’intramontabile eleganza di Giorgetti”, ha spiegato Klaus Busse, Head of Design di Maserati.

“L’incontro tra Giorgetti e Maserati è molto più di una semplice collaborazione: è un dialogo tra due eccellenze italiane. Sin dall’inizio, non abbiamo voluto limitarci a trasferire gli elementi tipici dell’automotive nel design d’interni, ma abbiamo lasciato che l’essenza di Maserati – il suo concetto di lusso e performance – diventasse parte del nostro linguaggio. Il risultato non è una semplice operazione di branding, ma una collezione che incarna un’idea di eleganza e innovazione destinata a durare nel tempo” spiega Giancarlo Bosio, Creative Director di Giorgetti.

La collezione Giorgetti Maserati Edition è un viaggio epico tra mare e cielo, dove il tridente di Nettuno ispira i nomi dei prodotti, simbolo del cuore pulsante dell’identità Maserati. Ogni elemento della collezione richiama la mitologia e la natura indomabile, rendendo omaggio all’iconografia Maserati e al legame profondo tra venti e mari che da sempre hanno ispirato i capolavori automobilistici del brand. Partendo dalle profondità del regno di Nettuno e navigando le onde sospinti dal vento, siamo incantati dal canto delle Sirene e dalle leggende eterne. Ciascun prodotto è un tributo alle ninfe marine, figure eteree e ammalianti che lasciano un segno con la loro bellezza, evocando storie di armonia e forza, come i venti che identificano i modelli Maserati.

Nereide, simbolo di saggezza e potere, è un divano modulare che poggia su una piattaforma in legno massello di frassino, mentre Seidon, ispirato alle sinuose linee delle automobili, unisce forma e funzione in un divano scultoreo, in un equilibrio dinamico tra schienale e seduta. La poltrona e il divano Lorelei avvolgono chi vi si siede in un abbraccio seducente e confortevole, mentre il pouf Teti si distingue per la sua eleganza e per il raffinato dettaglio geometrico. I coffee table Ligea reinterpretano le forme delle prese d’aria con un design dinamico e sofisticato, mentre dal coffee table Sibilia, con il suo elemento verticale, riecheggia il suono del vento. Ploto, è un coffee table che naviga seguendo il movimento fluido delle correnti, con ruote che gli conferiscono libertà di movimento. Infine, Neomeris evoca l’inquietudine del mare, sempre mosso dalle onde.

La Maserati Giorgetti Edition, sublime espressione di alta sartorialità in movimento, celebra l’eleganza, la tradizione artigianale italiana e la passione per i dettagli. E’ una Grecale Folgore 100% elettrica a esemplare unico, forgiata dalle Officine Fuoriserie di Modena, appena inaugurate e appositamente dedicate alla personalizzazione più raffinata delle vetture Maserati, dove le tecnologie del futuro incontrano la maestria artigianale italiana.

La Grecale Giorgetti Edition è realizzata in un colore Gleaming Dusk appositamente creato per Giorgetti, con inserti in tinta sulla griglia, e monta cerchi da 21 pollici Glossy Black con finitura trasparente grigia, mentre le pinze dei freni e il logo Fuoriserie sono color rame. Gli esclusivi interni in pelle in colorazione denim rendono omaggio alla sensazione di avvolgente comfort, di “interior home feeling” di Giorgetti, con sedili realizzati in esclusivo tessuto Giorgetti in lana a 4 fili (denim, bianco mèlange, nero e rame), utilizzato nella collezione di interior design Giorgetti Maserati Edition.

L’iconico Tridente presente sui poggiatesta in Alcantara denim è realizzato, per la prima volta, in legno dai riflessi grigio-azzurro. Il tunnel centrale, il cruscotto, il volante e i pannelli delle portiere sono in pelle denim con motivi a impunture realizzati ad hoc. I battitacco in acciaio inossidabile/legno sono incisi al laser con le scritte “Due icone, una visione” ed “Eleganza senza tempo”, che aggiungono un tocco di romanticismo a questa celebrazione dell’eccellenza italiana.

La collezione di interior design Giorgetti e la Maserati Grecale one-off sono state svelate oggi in anteprima mondiale a una ristretta platea di ospiti, rispettivamente presso lo showroom Milanese Giorgetti Spiga e presso lo showroom Maserati di Milano centro, mentre da domani 8 aprile saranno liberamente visibili a tutti gli appassionati di design e di auto presenti alla Milano Design Week.

