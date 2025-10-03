Maserati e Acqua di Parma celebrano arte italiana di viaggiare con stile

MODENA (ITALPRESS) – Si è svolta a Roma la seconda tappa di presentazione della collezione speciale Acqua di Parma x Maserati e dell’esclusivo Kit che portano un tocco di eleganza negli spostamenti in automobile. Ospitato nella cornice prestigiosa di Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel e con il supporto della concessionaria locale Samocar, l’evento capitolino segue il primo appuntamento tenutosi a Milano poche settimane fa, volto a valorizzare la collaborazione tra le due eccellenze del made in Italy, che condividono valori quali la raffinatezza tipicamente italiana e il design di altissima qualità. Nasce da questo sodalizio la collezione Acqua di Parma x Maserati ed il Kit distribuito nell’iconica cappelliera Acqua di Parma. Prodotto in soli cento esemplari, sarà in vendita esclusivamente nelle boutique Acqua di Parma di Milano, Roma, Saint-Tropez e Parigi. Proprio il prezioso cofanetto è stato protagonista della serata romana, catturando la scena sulla terrazza del SEEN al quinto piano dell’Hotel che per l’occasione si è trasformata in un elegante palcoscenico.

Gli invitati all’evento sono stati accompagnati in un percorso sensoriale tra fragranze e suggestioni raffinate, reso ancora più coinvolgente dalla presenza di alcune Maserati, icone di sportività e di un design elegante che da sempre contraddistingue la Casa del Tridente. In particolare, nella hall dell’hotel gli ospiti hanno potuto ammirare la Maserati Ghibli Spyder della quale furono prodotti solo 128 esemplari e, all’esterno dello storico palazzo, una Maserati GT2 Stradale in livrea Giallo Genio e una Maserati GranTurismo in tinta Giallo Modenese.

Avvolto in un’atmosfera unica, l’evento ha quindi intrecciato tre mondi distinti – l’artigianato più raffinato, l’automobilismo di prestigio e l’hòtellerie di lusso – ma accomunati dalla stessa passione per il savoir-faire italiano e il fascino del viaggiare. Un concetto che per Maserati si traduce nella creazione di vetture GranTurismo, nate per percorrere le distanze più lunghe con stile, comfort e prestazioni inimitabili, mentre per Acqua di Parma diventa un rituale che trasforma ogni spostamento in un’esperienza Polysensoriale.

– foto: ufficio stampa Maserati –

(ITALPRESS).