MODENA (ITALPRESS) – Dal 24 al 25 maggio, Maserati è protagonista con GT2 Stradale e MCXtrema sul lago di Como, in occasione della sua prima partecipazione a FuoriConcorso, prestigioso evento automobilistico che si svolge ogni anno – dal 2019 – nelle storiche dimore di Villa del Grumello e Villa Sucota, richiamando migliaia di collezionisti, esperti, appassionati d’auto e amanti del “bello”. Ad ogni edizione, l’evento mette in evidenza un aspetto diverso della storia e della creatività automobilistica con una line-up di auto e prototipi personalizzati, iconici, rari e inediti. Il tema di quest’anno è “Velocissimo – Italian Race Cars”, un suggestivo tributo alle vetture da corsa più rappresentative, che hanno fatto la storia del motorsport.

In questo contesto si inseriscono le due vetture del Tridente in esposizione: la nuova GT2 Stradale e l’esclusiva MCXtrema, la massima rappresentazione delle performance per del DNA del Marchio. Se, infatti, FuoriConcorso si distingue per la sua atmosfera raffinata e per l’esposizione di vetture iconiche, rare e spesso mai viste prima, provenienti da collezioni private e case automobilistiche di prestigio, Maserati qui trova il suo ambiente naturale per presentare due creazioni straordinarie giusto connubio tra eleganza e prestazioni senza limiti.

La nuova GT2 Stradale, esposta in una raffinata livrea “Bianco Audace” realizzata da Officine Fuoriserie Maserati, rappresenta l’evoluzione della sportività non solo in pista. Nata come la versione omologata per la strada della GT2 che ha riportato la Casa del Tridente a competere e vincere nei campionati a ruote coperte, è un mix dei due iconici mondi Maserati, quello dell’eleganza e quello delle corse, incarnando l’anima racing del Marchio e offrendo al contempo comfort e piacere di guida per l’uso quotidiano. Con una potenza di 640 CV, uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e una velocità massima superiore a 320 km/h, la GT2 Stradale si distingue anche per un peso ridotto di 60 kg rispetto alla MC20. Grazie allo straordinario motore V6 Nettuno che, in quest’ultima configurazione, raggiunge i 640 CV (471kW), GT2 Stradale è la più potente Maserati con motore termico guidabile su strada.

Accanto a lei, un esemplare di Maserati MCXtrema si presenta in tutta la potenza espressiva della sua classica livrea “Blu Extrema”. La vettura, non omologata per la strada, è pensata per i collezionisti più esigenti o per i gentleman driver che cercano il massimo delle emozioni in pista. Prodotta in edizione limitata di soli 62 esemplari, la MCXtrema è una “Bestia” da corsa grazie alla pura potenza del suo formidabile motore – derivato dal Nettuno e qui spinto al limite – V6 3,0 litri biturbo da 740 CV.

La vettura, che fa bella mostra di sè Villa Sucota è manifestazione unica e distintiva dell’apice della performance Maserati, una combinazione creativa di maestria meccanica, pulizia tecnica, bellezza irresistibile, grinta agonistica e raffinata aerodinamica. Due vetture, due anime, GT2 Stradale e MCXtrema, ma un solo Tridente. Con la partecipazione a FuoriConcorso 2025, Maserati celebra la propria visione di lusso, innovazione e passione per la guida in un contesto unico, dove arte, bellezza e motori si incontrano.

foto: ufficio stampa Maserati

(ITALPRESS).