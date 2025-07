MASE, quasi 1.500 manifestazioni d’interesse per la prima asta del FerX transitorio

ROMA (ITALPRESS) – Sono quasi 1.500 le manifestazioni d’interesse pervenute per partecipare alla prima asta del FERX transitorio, il nuovo meccanismo di incentivazione che sostiene impianti alimentati da fonti rinnovabili mature come eolico on shore e fotovoltaico. A trainare la partecipazione è il fotovoltaico, con circa 1.400 manifestazioni di interesse per una potenza complessiva di circa 17,6 GW, più del doppio rispetto al contingente massimo previsto, pari a 8 GW, preannunciando dunque una forte competitività del prezzo di offerta. Per quanto riguarda l’eolico, sono circa 90 le manifestazioni d’interesse per una potenza totale di circa 2,9 GW, in linea con il contingente reso disponibile (2,5 GW).

“I dati – afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto – confermano un’ottima partecipazione per il fotovoltaico e un andamento coerente con le attese per l’eolico. Il FerX si conferma uno strumento utile e concreto non solo per sostenere la decarbonizzazione del Paese: l’incremento delle fonti rinnovabili va nella direzione auspicata di una progressiva riduzione dei prezzi dell’energia. Grazie a provvedimenti mirati e agli incentivi per le imprese, i costi a carico dei consumatori tenderanno a diminuire, generando benefici concreti per le famiglie e per il sistema produttivo”.

