Maschio Gaspardo apre a Mortara il primo Full Line Store in Italia

PAVIA (ITALPRESS) - Maschio Gaspardo ha inaugurato a Mortara, in provincia di Pavia, il primo Full Line Store in Italia, realizzato in collaborazione con Agricola Canavesana. Il nuovo store nasce per offrire agli agricoltori un servizio integrato: in un unico spazio è disponibile l'intera gamma di macchine per la lavorazione del terreno, la semina, la fertilizzazione, la protezione delle colture, la manutenzione del verde e la fienagione. f28/mgg/azn