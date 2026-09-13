Mas vince la Vuelta 2026, ultima tappa a Johannessen

IPA88487469 - September 13, 2026, Granada, Spain: A photograph of the Spanish cyclist Enric Mas during the final stage of the 2026 Vuelta a EspaÃ±a. 13 September 2026 in Granada (Andalusia, Spain)[**********]..13 SEPTEMBER 2026..Ãlex CÃ¡mara / Europa Press..09/13/2026 (Credit Image: © Lex CÃ¡Mara/Contacto via ZUMA Press)

GRANADA (SPAGNA)(ITALPRESS) – Tobias Johannessen vince la ventunesima e ultima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Granada-Granada di 112 km. Il norvegese della Uno-X Mobility ha beffato nella volata a due Alessandro Romele, terzo posto per Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech). Decisiva l’ultima ascesa dell’Alhambra, quinta vittoria in carriera per Johannessen. Si chiude con la solita passerella dedicata alla maglia rossa, con Enric Mas che è stato scortato da tutta la Movistar tra gli applausi del pubblico: la Vuelta è sua.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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