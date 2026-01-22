Marzotto “Orgoglioso e onorato di aver lavorato con Valentino”

ROMA (ITALPRESS) - "Forse il ricordo più bello è stato il giorno che ci siamo incontrati finalmente professionalmente, qui in studio da loro. C'erano tutte e due. Io mi sono presentato con una foto che mi aveva dato mia madre in cui c'erano loro tre quarantenni e io cinquenne e quindi questo è stato l'inizio rilassato della nostra relazione professionale". Così Matteo Marzotto arrivando alla camera ardente di Valentino Garavani. Un ricordo particolare? "Beh, l'ultima sfilata la prima una blusa di alta moda di coccodrillo che per me era l'inizio del lavoro. È stata la prima alta moda il 2 o 3 di luglio del 2003 e io venivo da altri mondi un po' più industriali e da lì ho imparato" ha aggiunto Marzotto. Lavorare accanto a Valentino? "Complicato. Poi accanto a Giammetti più che altro complicato, però importante, bello. E poi è stato un un rilancio di una casa che allora non era quella di adesso. Quindi io sono molto orgoglioso e onorato". xb1/tvi/gtr