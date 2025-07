SINGAPORE (ITALPRESS) – Nicolò Martinenghi medaglia d’argento nei 100 rana ai Mondiali di nuoto, in scena a Singapore. L’atleta lombardo, campione olimpico in carica, nuota in 58″58, miglior tempo stagionale, e si arrende solamente al cinese Qin Haiyang, oro in 58″23. Completa il podio l’atleta del Kyrgyzstan Denis Petrashov (58″88). Cala negli ultimi metri il piemontese Ludovico Blu Art Viberti, che chiude al quinto posto in 59″08.

“Ieri ho avuto un’intossicazione alimentare e ho passato una notte complicata. Ho pensato di dare forfait, ma ho voluto provarci d’orgoglio. Sono contentissimo. Ho cercato di entrare nella gara e di godermi la finale. Potevo fare qualcosa in meno, ma sono al settimo cielo”. Queste le parole dell’azzurro. ai microfoni di Rai Sport. Quinto posto per Ludovico Blu Art Viberti: “Il podio era alla portata e ho provato a fare una gara nello stile della semifinale di ieri, purtroppo sono calato nel finale. C’è un po’ di delusione perché l’obiettivo è sempre quello di battere tutti gli altri”.

Thomas Ceccon vince la medaglia di bronzo nei 50 farfalla. 22″67 il tempo del veneto, che si arrende al francese Maxime Grousset (oro, in 22″48) e allo svizzero Noe Ponti (argento, in 22″51). Record italiano per Ceccon, che ha pagato però lo sforzo fatto nella semifinale dei 100 dorso di qualche minuto prima e che, a suo dire, in un’altra giornata, avrebbe potuto vincere la medaglia d’oro.

“Sono entrato male in acqua con il tuffo. Con una partenza giusta potevo fare qualcosina in meno. Gli altri sono andati molto forte. Sicuramente è una gara che da ‘fresco’ posso vincere; purtroppo la semifinale dei 100 dorso (disputata pochi minuti prima di questa finale nei 50 farfalla, ndr.) ha un po’ influito. Avevo chiesto uno spostamento, ma alla fine non è stato possibile. Sono contento per il record italiano”, ha spiegato il veneto, che è volato in finale nei 100 dorso. Il campione olimpico in carica, nuota in 52″35 e si qualifica per la finale di domani con il quarto tempo combinato. Crono di 52″72 per il lombardo Christian Bacico, che invece è fuori dalla finale per meno di due decimi.

Carlos D’Ambrosio vola in finale nei 200 stile libero maschili. Il 18enne veneto firma il nuovo record italiano in 1’45″23 ed entra nei migliori otto con il quinto tempo combinato. In finale con il primo crono lo statunitense Luke Hobson (1’44″80). Niente da fare per il toscano Filippo Megli, detentore fino a oggi del primato nazionale, fuori dalla finale: per lui il 14° tempo (1’46″49) delle semifinali.

Nei 1500 stile libero, in programma martedì, bene la regina del mezzofondo europeo e campionessa del mondo uscente. Simona Quadarella, tirata a lucido, conduce trenta vasche a 31″4/31″5 di media e conclude con il terzo tempo in 15’47″43, qualificandosi per la finale. “Sono contenta perché sento che sta funzionando tutto bene da quando ho cambiato allenatore. Gianluca (Belfiore ndr.) lo conoscevo da tempo e ciò è stato importante per me. Il quarto posto delle Olimpiadi mi ha reso più matura, meno apprensiva; è stato difficile metabolizzarlo, ma è stato un insegnamento. Questa mattina è andato tutto come previsto“, ha detto l’azzurra.

Anita Bottazzo vola in finale nei 100 rana. La classe 2003 veneta nuota in 1’05″61 e accede all’ultimo atto di domani, con in palio le medaglie iridate, con il secondo tempo combinato, dietro alla statunitense Kate Douglass (1’05″49). Niente da fare per la toscana Lisa Angiolini (1’06″40), fuori dalle migliori otto, al pari dell’irlandese, McSharry, bronzo olimpico. “Non pensavo di andare così forte. Nel secondo 50 ero un po’ più stanca, ma sono molto contenta del tempo”, le parole, ai microfoni di Rai Sport.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).