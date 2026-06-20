Martedì incontro al Mit tra Salvini e i vertici di Fs, Trenitalia, Rfi e Anas

ROMA (ITALPRESS) – Martedì mattina il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini incontrerà al MIT i vertici di Fs, Trenitalia, Rfi, Anas, FS Engineering e FS security per fare il punto della situazione in vista dell’estate.

Tra i temi che verranno trattati, oltre all’analisi dei rispettivi piani estivi, l’avanzamento dei cantieri ferroviari e stradali, la possibilità di immettere nuovi treni di ultima generazione per evitare guasti causa di rallentamenti e ritardi e un report preciso sullo stato attuale di puntualità dei treni dell’AV, dei regionali e degli intercity. Verrà inoltre affrontato l’avanzamento dei lavori delle opere Pnrr.

– foto IPA Agency –

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