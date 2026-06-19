Porti, Confitarma “Chiarimenti dal Mase decisivi sulla gestione della raccolta dei rifiuti delle navi”

ROMA (ITALPRESS) – Confitarma esprime apprezzamento per i chiarimenti forniti dal Reparto Ambientale Marino e dalla Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in merito all’applicazione della Direttiva (UE) 2019/883 e della relativa normativa nazionale di attuazione (d.lgs.197/2021) riguardante gli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi. “I chiarimenti ministeriali, forniti con specifica circolare pubblicata ieri anche in risposta ad alcuni quesiti formulati dalla nostra Associazione, offrono alle Autorità di Sistema Portuale e alle Capitanerie di Porto indicazioni puntuali sulla corretta interpretazione della normativa, costituendo un intervento particolarmente significativo che va nella direzione di garantire certezza del quadro regolatorio e di superare le difformità applicative che si sono registrate negli anni tra i diversi scali nazionali, profili che hanno peraltro costituito oggetto di specifica attenzione anche da parte della Commissione europea”, sottolinea Confitarma in una nota.

Confitarma auspica che “tali indicazioni possano assicurare un’applicazione omogenea della normativa su tutto il territorio nazionale e confida che le competenti Autorità procedano tempestivamente all’adeguamento dei propri provvedimenti amministrativi. Ciò consentirà di sanare alcune situazioni in cui gli utenti del servizio risultano ingiustamente penalizzati, garantendo al contempo maggiore efficienza, trasparenza e sostenibilità del sistema. Regole chiare, certe e uguali per tutti rappresentano, infatti, un elemento fondamentale per la competitività del sistema portuale italiano, oltre che una condizione essenziale per coniugare efficacia ambientale, sostenibilità economica del servizio e qualità delle prestazioni rese agli utenti”, conclude.

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