PESCARA (ITALPRESS) – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questa mattina, ha visitato l’azienda Brioni – Roman Style di Penne, una delle eccellenze abruzzesi che non pensa solo a produrre ma guarda anche al futuro investendo sui giovani.

“Oggi – ha esordito il Presidente – abbiamo salutato una quindicina di ragazzi che, attraverso il programma GOL – Garanzia di occupabilità, iniziano un corso di formazione per poi prepararsi ad entrare in azienda. Il fatto che Brioni sia tornata a crescere, è un segnale molto importante – ha rmarcato – In effetti, è aumentato il numero del personale, stanno aumentando le ore di lavorazione e, inoltre, si registra una forte ripresa sul mercato commerciale”.

“Sembra, quindi, superata quella crisi che, solo 4-5 anni fa, ci faceva temere addirittura la chiusura dell’azienda. Situazione che ha costretto i sindacati a condurre trattative molto difficili e dolorose per accompagnare al pensionamento tra le 100 le 200 unità lavorative. Oggi, invece, l’azienda, grazie alla ristrutturazione messa in campo e al sostegno che la Regione ha garantito, sta tornando a crescere e, dopo che per oltre 12 anni non si sono fatte nuove assunzioni, viene finalmente programmato l’ingresso di giovani all’interno dell’azienda”.

“Alcuni – ha ricordato Marsilio – sono stati già assunti. Mi riferisco a degli ingegneri che stanno contribuendo a migliorare la produttività e l’organizzazione dell’azienda. Per l’Abruzzo intero, è una notizia molto importante perchè il settore dell’alta moda è un tratto distintivo della produzione manufatturiera regionale. Sapere che un marchio prestigioso come Brioni torna a conquistare il mondo con l’orgoglio di sempre, – ha concluso Marsilio – è importantissimo per l’intera economia dell’Abruzzo”. Alla visita alla Brioni hanno partecipato anche il consigliere regionale, Leonardo D’Addazio, e il consigliere comunale, Antonio Bellante.

foto: ufficio stampa Regione Abruzzo

(ITALPRESS).