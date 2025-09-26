Marotta “Molto soddisfatto di Chivu, ha metodi di lavoro moderni”

MILANO (ITALPRESS) - "Sono molto soddisfatto, non sono nella situazione di chiedere pazienza perché non si può valutare un allenatore dopo un mese e mezzo di lavoro, lo valuto per la quotidianità". Così il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, durante la cerimonia di conferimento, da parte dell’Università di Milano-Bicocca, della Laurea magistrale Honoris Causa in marketing e mercato globali, in merito al lavoro del tecnico che ha preso il posto di Simone Inzaghi. "Chivu è un allenatore che impersonifica caratteristiche professionali di alto livello, bisogna dargli il tempo di metterle a disposizione, ha un metodo di allenamento molto moderno, che valorizza i giocatori, ha una grande cultura del lavoro. Sono assolutamente ottimista", le parole del numero 1 del club nerazzurro. pia/ari/gtr/red (ITALPRESS)