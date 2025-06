I Maroon 5 annunciano l’uscita del loro nuovo album “Love is Like”

MILANO (ITALPRESS) – I Maroon 5 hanno annunciato l’uscita del loro ottavo album in studio, intitolato “Love is Like” e in uscita il 15 agosto in tutto il mondo. Con il lancio del disco è uscito anche il nuovo singolo del gruppo, “All Night”, il cui video uscirà venerdì 27 giugno e sarà diretto da Aerin Moreno (Tate McRae, Tyla) e già dietro la macchina da presa del video del singolo “Priceless” con Lisa, attualmente tra i brani più trasmessi dalle radio in Italia. I Maroon 5 hanno anche annunciato un tour nelle arene negli Stadi Uniti che include 23 show.

-Foto Universal Music-

