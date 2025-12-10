Marocco, Sound Energy: primi flussi di gas a Tendrara

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il gas marocchino comincia a scorrere a Tendrara. Sound Energy ha annunciato l’avvio dei primi flussi dal progetto di sviluppo TE-5 Horst, una tappa che segna il passaggio alla fase di preproduzione in vista dell’alimentazione della micro-unità di GNL attualmente in costruzione. In una nota, la società britannica precisa di aver ricevuto dall’operatore Mana Energy la conferma dell’avvio delle attività di messa in servizio.

L’elemento finale del sistema di raccolta, il computer SCADA, è stato installato il 28 novembre, permettendo al gas del pozzo TE-6 di circolare con successo nel GGS. La micro-unità di GNL, realizzata e gestita da Italfluid Geoenergy, rifornirà Afriquia Gaz nell’ambito di un accordo decennale “take or pay” per 100 milioni di metri cubi l’anno, con un prezzo indicizzato tra 6 e 8,346 dollari per MMBtu, basato sugli indici TTF e Henry Hub.

Il progetto mobilita i pozzi TE-6 e TE-7, oltre a un nuovo pozzo in fase di finalizzazione, per garantire un plateau produttivo di dieci anni. Le prime vendite di GNL – e quindi i primi ricavi – sono attese tra la fine del primo e il secondo trimestre 2026. “Un passo importante verso la fornitura di gas all’industria marocchina”, ha commentato il direttore generale Majid Shafiq, sottolineando che Sound Energy entra “in una fase entusiasmante” e si prepara alla decisione finale d’investimento per la seconda fase del giacimento, destinata ad alimentare i mercati elettrici nazionali.

-Foto www.le360.ma-

