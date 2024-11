Lo Stato di Santa Lucia, nell’America centrale, ha riaffermato, il suo “sostegno all’integrità territoriale e alla sovranità del Marocco su tutto il suo territorio, compresa la regione del Sahara”. Lo Stato del Commonwealth “ha ribadito il suo sostegno al Piano di Autonomia del Marocco come unica soluzione credibile, seria e realistica” per la risoluzione definitiva della controversia regionale attorno al Sahara marocchino. Lo rende noto l’agenzia di stampa marocchina “Map”.

Questa posizione è stata espressa nel comunicato stampa congiunto firmato al termine dell’incontro del Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e marocchini residenti all’estero, Nasser Bourita, con il Ministro degli Affari Esteri Affari esteri, commercio internazionale, aviazione civile e diaspora di Santa Lucia, Alva Romanus Baptiste.

Santa Lucia ha inoltre accolto con favore il crescente consenso internazionale favorevole al Piano di autonomia e sovranità del Marocco sul suo Sahara. In questo comunicato stampa congiunto, Alva Romanus Baptiste ha inoltre accolto con favore gli sforzi delle Nazioni Unite come quadro esclusivo per raggiungere una soluzione soluzione realistica, pratica e duratura a questa controversia regionale.

Infine, Santa Lucia, come membro dell’Organizzazione degli Stati dei Caraibi Orientale (OECS), ha accolto con favore l’apertura di un’Ambasciata OECS a Rabat (18 ottobre 2018) e un Consolato Generale a Dakhla (31 marzo 2022), che offre una significativa opportunità per rafforzare ulteriormente gli scambi tra il Regno del Marocco e i sei Stati dei Caraibi orientali.