RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS/MNA) – Il Marocco ha ottenuto dalle autorità israeliane l’autorizzazione eccezionale per portare aiuti umanitari ai palestinesi. E’ il primo paese al mondo a portare gli aiuti direttamente alla popolazione di Gaza per via terrestre, attraverso Israele, dallo scoppio delle ostilità più di cinque mesi fa. Lo rende noto il governo del Marocco. L’obiettivo è “alleviare le sofferenze delle popolazioni palestinesi con l’avvento del mese sacro del Ramadan, e in particolare delle fasce più vulnerabili come i neonati e i bambini”. Gli aiuti umanitari consistono in oltre 40 tonnellate di generi alimentari, anche di prima necessità.

L’operazione umanitaria è stata avviata a seguito delle indicazioni del Re Mohammed VI, che ricopre anche il ruolo di presidente del Comitato Al Quds (Gerusalemme), e che prevede aiuti umanitari anche alle popolazioni della Città Santa.

Qui verranno distribuiti 2.000 cesti alimentari per 2.000 famiglie e verranno serviti 1.000 pasti al giorno. L’aiuto prevede anche l’allestimento di una sala di coordinamento delle emergenze presso l’ospedale di Gerusalemme.

L’operazione umanitaria “è evidentemente da ricondurre alla leadership del Re Mohammed VI e alla diplomazia marocchina che gode di particolare prestigio in Medio Oriente – si legge in una nota -. Non a caso il Marocco è ancora uno dei pochi paesi arabi che ha mantenuto le relazioni diplomatiche con Israele malgrado la crisi a Gaza”.

