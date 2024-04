LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha lanciato una fondazione che gestirà il Centro per la ricerca e l’innovazione sul cancro a Malta. Lo scopo di questa fondazione è integrare le strategie di ricerca e innovazione per allinearle agli obiettivi e alle strategie dell’Unione Europea nella lotta contro il cancro. Il Segretario parlamentare per la Gioventù, la Ricerca e l’Innovazione Keith Azzopardi Tanti ha dichiarato: “Questa fondazione sarà alla guida di un centro di eccellenza, dove l’innovazione nella ricerca e nella cura del cancro non solo viene insegnata, ma sta effettivamente accadendo. Questa fondazione lavorerà per superare le sfide che tradizionalmente frenano gli sforzi di ricerca, promuovendo un approccio multidisciplinare che sfrutti l’esperienza collettiva di ricercatori e professionisti medici. Questa sarà la base su cui costruiremo le nostre capacità locali, oltre a integrarle con la più ampia comunità di ricerca internazionale”. Ha aggiunto che questa iniziativa mostrerebbe ciò che si può ottenere attraverso la collaborazione. Integrando le conoscenze locali con le conoscenze e le innovazioni dell’UE, ciò può portare a progressi significativi nella ricerca sul cancro. “Questa iniziativa scientifica rappresenta un appello all’azione per un lavoro collettivo per sconfiggere il cancro. Insieme collaboreremo e lavoreremo per un futuro più forte per le generazioni a venire”, ha affermato Azzopardi Tanti. Il presidente della Fondazione, Christian Scerri, ha dichiarato: “Con questa Fondazione stiamo aprendo la strada al primo centro di ricerca e innovazione sul cancro a Malta, non solo per il progresso della ricerca sul cancro ma anche per aprire la strada a un mondo più sano nel futuro”. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Doi