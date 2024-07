IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS/MNA) – Il Marocco ha presieduto la sessione plenaria sulla garanzia del diritto di accesso dei migranti ai servizi di base, nell’ambito della seconda revisione regionale della convenzione delle Nazioni Unite Global Compact per migrazioni sicure, ordinate e regolari, conosciuta come Patto di Marrakech. Alla sessione, che si è tenuta a Il Cairo, hanno participato rappresentanti di governi arabi, organizzazioni internazionali, istituzioni e Ong interessate alle questioni migratorie. Ismail Chekkouri, rappresentante del Marocco e presidente della plenaria, ha sottolineato l’importanza dell’effettiva attuazione dell’Obiettivo 15 del Global Compact, che consiste nel lavorare per garantire il diritto di soggiorno dei migranti e l’accesso ai servizi di base.

Le sfide e le crisi che la regione araba deve affrontare non hanno impedito a questi paesi, in particolare al Marocco, di fare progressi, attuando programmi e sviluppando buone pratiche in grado di consentire ai migranti l’accesso ai servizi sanitari di base, come la sanità, l’istruzione e la formazione professionale, ha precisato. A conclusione dei lavori, Chakouri ha chiesto sforzi congiunti per evidenziare il contributo positivo dei migranti al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite e alla lotta contro l’aumento dell’odio, del razzismo e della discriminazione.

