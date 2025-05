Il Marocco ospita la quinta riunione dell’Alleanza Globale per la Soluzione a due Stati

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco ospita domani 20 maggio la quinta riunione dell’Alleanza Globale per l’attuazione della Soluzione a Due Stati, un importante appuntamento internazionale volto a rilanciare il processo di pace israelo-palestinese. L’evento, copresiduta dal Marocco e dei Paesi Bassi, verrà la partecipazione di 55 paesi, compresa l’Italia, impegnati nella promozione di una pace duratura in Medio Oriente, e varie agenzie delle Nazioni Unite.

L’incontro, intitolato “Mantenere la dinamica del processo di pace: lezioni apprese, successi e prospettive”, si concentra su temi cruciali come l’impatto dei processi di pace in Medio Oriente, il sostegno alle strutture di governance dell’Autorità Palestinese e le basi economiche per una pace sostenibile nella regione. L’obiettivo principale della riunione è la creazione di una piattaforma condivisa per progetti, iniziative e interventi concreti a sostegno della prospettiva di una pace duratura. I lavori puntano a produrre raccomandazioni politiche operative, capaci di rafforzare l’azione diplomatica e creare le condizioni favorevoli per la realizzazione della Soluzione a Due Stati.

I risultati della conferenza contribuiranno inoltre ai contenuti della Conferenza di alto livello sulla Soluzione a Due Stati, in programma presso la sede delle Nazioni Unite a New York nel giugno 2025. L’Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati è stata istituita durante la Settimana di alto livello dell’Assemblea Generale dell’Onu nel settembre 2024 e rappresenta oggi una piattaforma diplomatica chiave per la ripresa del processo di pace israelo-palestinese. Dopo gli incontri precedenti tenutisi a Riad, Bruxelles, Oslo e Il Cairo, la tappa di Rabat segna un nuovo momento di confronto tra attori internazionali impegnati nella costruzione di un futuro di convivenza e stabilità nella regione.

– foto MAP –

(ITALPRESS).