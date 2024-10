RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Regno del Marocco non si ritiene in alcun modo interessato dalla decisione pronunciata venerdì dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sugli accordi agricoli e di pesca. Lo riferisce il Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione africana e dei marocchini residenti all’estero, sottolineando che il Marocco non ha partecipato ad alcuna fase di questa procedura, come riporta l’agenzia MAP.

“Il Marocco non è parte in causa in questa vicenda, che riguarda da un lato l’Unione Europea, dall’altro il “polisario” sostenuto dall’Algeria. Il Marocco non ha partecipato a nessuna delle fasi di questa procedura e, pertanto, non si ritiene in alcun modo interessato dalla decisione”, precisa il ministero in un comunicato stampa.

Tuttavia, continua la stessa fonte, “il contenuto di questa decisione contiene evidenti errori giuridici e sospetti errori di fatto”, aggiungendo che “ciò denota nella migliore delle ipotesi una totale ignoranza della realtà del caso, se non un pregiudizio politico”.

In questa linea, sostiene il Ministero, “la Corte si è perfino permessa di sostituirsi agli organi competenti dell’ONU e di contraddire le loro posizioni e approcci consolidati.

Inoltre, l’Alta Corte britannica, in un caso del tutto simile, aveva dimostrato maggiore discernimento, imparzialità e rispetto delle fondamenti giuridici”.

Secondo il comunicato stampa, “il Marocco chiede che il Consiglio, la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE adottino le misure necessarie per rispettare i loro impegni internazionali, preservare i risultati del partenariato e fornire al Regno la sicurezza giuridica di cui ha bisogno legittimamente diritto , in quanto partner dell’UE su diverse questioni strategiche”.

In questo contesto, conclude la stessa fonte, “il Marocco ribadisce la sua costante posizione di non sottoscrivere alcun accordo o strumento giuridico che non rispetti la sua integrità territoriale e l’unità nazionale”.

– Foto MAP –

(ITALPRESS).